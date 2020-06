Ein Hoch auf Paris und die Freiheit

In der Nacht davor war ich so nervös, dass ich nicht schlafen konnte." Zaz strahlt. Denn sie spricht von dem Tag, an dem sie für ihr neues Album " Paris" mit dem legendären Produzenten Quincy Jones in Studio ging.

"Das ist so ein warmherziger und generöser Mensch, der wie ich gerne Quatsch macht", erzählt die 34-Jährige im KURIER-Interview. "Es war, als würde ich ihn schon ewig kennen." So hat Jones für " Paris" unter anderen eine neue Version von "Champs Elysées" produziert. Denn Zaz will damit der Stadt ein Denkmal setzen, aber auch bekannten Paris-Hymnen – von Interpreten wie Yves Montand und Edith Piaf – neues Leben einhauchen.