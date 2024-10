Im Bann der jungen Generation: Yuja Wang und Víkingur Ólafsson im Musikverein

Von Susanne Zobl

Zwei Pianistenpersönlichkeiten, die auf einen ersten Blick nicht unterschiedlicher sein könnten. Die eine, Yuja Wang, 1987 in Peking geboren, setzt sich an den Tasten in Szene. Der andere, Víkingur Ólafsson, 1984 in Reykjavík, Island, geboren, ist die personifizierte Gelassenheit, der seine Passion pur an den Tasten auslebt. Beide wissen, wie sie das Publikum in ihren Bann ziehen.

Jetzt haben sie sich für ein außergewöhnliches Programm vereint oder vielleicht wurden sie das von ihrer Plattenfirma.