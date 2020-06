Yoko Ogawa: Wenn Poesie auf Mathe trifft

Als die neue Haushälterin klopft – es ist die zehnte, neun Frauen haben hintereinander das Handtuch geworfen –, öffnet der Professor und fragt:

"Welche Schuhgröße haben Sie?"

"Größe 24." (In Japan ist alles ein bissl anders.)

"Oh, eine würdevolle Zahl! Sie besitzt die Fakultät 4. Wie lautet Ihre Telefonnummer?"

"576-1455."

"Ist das nicht zauberhaft? Das entspricht der Anzahl sämtlicher Primzahlen zwischen 1 und 100.000.000 ..."

"Das Geheimnis der Eulerschen Formel": Wenig geschieht, viel wird über Mathematik gesprochen. Noch dazu fragt der Professor jeden Morgen seine Haushälterin nach ihrer Schuhgröße! Wie viele Verleger würden angesichts eines derartigen Manuskriptes zu schreien beginnen?

Aber von Yoko Ogawas Roman wurden in Japan an die drei Millionen Exemplare verkauft. Inzwischen wurde er in 16 Sprachen übersetzt – ins Deutsche von Sabine Mangold, der wir auch Murakamis "Piercing" verdanken.