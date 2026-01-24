Yippie-yay-yo: Die vielen Facetten der Cowboykultur heute

Umstritten, aber nicht totzukriegen: „Cowboys“ von Ute Behrend ist nur eine von vielen aktuellen Auseinandersetzungen mit dem Image des einsamen Reiters.

Im Kunstkontext entdeckte Richard Prince in den 1980ern die Figur des „Marlboro Man“: Er isolierte die Werbefotos und deklarierte sie zu eigenständigen Kunstwerken. Damit wurde Prince als Pionier der sogenannten „Pictures Generation“ berühmt. Die Albertina widmet dem Künstler ab 17. 4. eine umfassende Retrospektive.

So lange müssen Cowboyfans aber nicht warten: Am Dienstag (27. 1.) hat im Dschungel Wien das Stück „Cowboys“ von Sarah Gaderer und Emmy Steiner Premiere. Auf Kinder im Volksschulalter zugeschnitten, werden Cowboy-Klischees dort auf ihre Macht und ihre Limits abgeklopft.

Am 16. 2. feiert im Wiener Metropol das Country-Rock-Musical „Go West“ Premiere: Mit Protagonisten wie Andy Lee Lang und Missy May verspricht man eine unterhaltsame Revue, die Handlung ist in einem Westernsaloon im Prater-Milieu angesiedelt.

Bei der Berlinale (12. –22. 2.) feiert dazu der Film „Wolfram“ Premiere. Der Nachfolger des Streifens „Sweet Country“ (2010) ist ein sogenannter Känguru-Western, der im Outback Australiens angesiedelt ist.