Americana Is Great Again: Warum die US-Folkszene Triumphe feiert

Der Durchschnitts-Sound gitarrenklampfender Songwriter wird inzwischen von KI-generierten „Bands“ imitiert – unter dem Namen „The Velvet Sundown“ machte ein solches Projekt jüngst Schlagzeilen. Bruce Springsteen stemmte sich zuletzt gegen diese Entwicklung, indem er seine Stimme öffentlich gegen den Trumpismus erhob – und mit „Tracks II: The Lost Albums“ eine große Menge bislang unveröffentlichter Songs in die Waagschale warf.

Doch der „Boss“ ist nicht der einzige Hoffnungsschimmer für all jene, die amerikanische Musik bisher mochten und mit einer gewissen Authentizität und Geradlinigkeit assoziierten. Tatsächlich floriert aktuell eine Szene, die sich auf Traditionen von Folk, Bluegrass und Country beruft, sich dabei aber absolut zeitgemäß und gegenwärtig verhält.

Einfach und doch komplex

Die betont „handgemachte“ Musik, oft mit Banjos, Fiddles und Mandolinen arrangiert und von einfachen, sehnsuchtsvollen Melodien getragen, baut in den USA auf einer stabilen Infrastruktur von Festivals und Labels auf. Die Szene galt immer wieder als angestaubt, erlebte aber auch regelmäßig Popularitätsschübe. Aktuell verbindet sich ein Revival jener Generation, die um 2000 im Fahrwasser des Coen-Brothers-Films „O Brother, Where Art Thou“ einen Roots-Hype ausgelöst hatte, mit einer neuen Welle jüngerer Acts. Das ergibt in den USA teils ausverkaufte Stadien, im Rest der Welt immerhin noch eine Welle hervorragender neuer Veröffentlichungen.