Yasmo eröffnet mit "Mut und Gerechtigkeit" das Wellenklänge-Festival

Schon alleine an der aufgeregten Stimme ist es Yasmo anzuhören, wie sehr sie sich auf ihren Auftritt beim heurigen Wellenklänge Festival in Lunz am See freut. Am Freitag wird die Rapperin und Slam-Poetin mit ihrer Band Klangkantine das Eröffnungskonzert zum 25-jährigen Jubiläum bestreiten und die besten Stück der Band spielen. Das ist aber längst nicht alles: „Wir haben ein Streichquartett dabei, und zwei Komponisten, mit denen ich schon lange zusammenarbeite, haben für das Quartett die Musik für vier Spoken-Word-Texte geschrieben. Einer der Texte kommt von mir, einer von Mieze Medusa, einer von Elif Duygu und der Vierte von meinem und Miezes Slamteam, das sich MYLF nennt.“

Yasmo hat diesen Auftritt unter das Motto „Mut & Gerechtigkeit“ gestellt ist. Und das ist ein Thema, dem sich Yasmo seit vielen Jahren widmet – speziell im feministischen Kontext.