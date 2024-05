Wu-Tang Clan: Museum spielt teuerstes Album der Geschichte erstmals öffentlich

Der Wu-Tang Clan hat mit "The Wu – Once Upon a Time in Shaolin" 2014 ein einzigartiges Album veröffentlicht - und zwar im Wortsinn: Von der Songsammlung existiert nur ein einziges physisches Exemplar. Die Musik wurde bisher nur privat, in kleinem Kreis oder in Auszpgen vorgeführt - vom jeweiligen Besitzer des Albums (erster Käufer war der später in Ungnade gefallene Investor Martin Shkreli).

Nun kann man das Album erstmals öffentlich hören - zumindest, wenn man es bis nach Australien schafft. Das Museum of Old and New Art (Mona) spielt das Album als Teil der Ausstellung "Namedropping", berichtet der Independent.