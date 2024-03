"wortwiege"-Chefin: „Sie kriegen hier nicht gleich den Brechreiz“

Die Doppelconférence „A Handbook For The Israeli Theatre Director In Europe“

Eine beklemmende Wirkung entfaltet dort auch die Doppelconférence „A Handbook For The Israeli Theatre Director In Europe“, die am 2. März ihre Uraufführung erlebte: „Hannan Ishay und Ido Shaked berichten über ihre persönlichen Erlebnisse mit dem 7. Oktober. Der eine war in Paris, der andere Toronto, die Familie in Tel Aviv. Diese Passage beginnt mit einem Sirenenalarm, den ich, als ich dort eine Meisterklasse unterrichtet habe, mehrfach miterleben musste. Diese eindringliche Situation in den Katakomben, die im Zweiten Weltkrieg die Schutzräume waren: Das kann keine Bühne der Welt vermitteln.“