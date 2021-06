Wooster Group bei den Festwochen: Klassenkampf auf der Bühne

Bertolt Brechts „Die Mutter“ erzählt die Geschichte einer armen Analphabetin aus der Arbeiterklasse im zaristischen Russland, die zu einer Kraft für sozialen Wandel und Widerstand wird.

Die New Yorker Experimentaltheatertruppe Wooster Group präsentiert das Stück – 1932 in Berlin uraufgeführt – bis 17. Juni bei den Wiener Festwochen im MuseumsQuartier in einer modernen amerikanischen Interpretation.