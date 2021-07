Wolfgang Waldner: "Däumchendrehen ist nichts für mich"

Im Mai 2014 trat Waldner als Landesrat zurück, ihm folgte Christian Benger. "Ich wollte das ja nur vorübergehend machen. Und ich musste auch gehen, weil ich im Oktober 60 wurde. Danach hätte ich keinen Job mehr im Außenministerium bekommen." Er bewarb sich um die Leitung der Auslandskultur und bekam sie auch zugesprochen.

Aber die Rotation im Außenamt ist ein kompliziertes Uhrwerk: Martin Eichtinger, Chef der Auslandskultur seit 2010, konnte nicht weg, weil sein Posten als Botschafter in London noch nicht frei war. Und so fungierte Waldner ab 20. Mai 2014 vorübergehend als Botschafter in Budapest. Denn: "Däumchendrehen ist nichts für mich."

Aus der Ferne musste er beobachten, wie es in Kärnten zur Gegenreform kam: "Manches, was ich initiierte, wurde abgeschafft. Brauchtum und Volkskultur werden wieder betont, die Subvention für das Festival Transformale wurde zunächst gekürzt und dann ganz gestrichen." Die extremen Sparmaßnahmen seien, so Waldner, furchtbar: "Die Kultur in Kärnten tut mir wirklich leid."

Auch in Ungarn unter Viktor Orbán als Ministerpräsidenten haben es kritische Geister eher schwer. Der Diplomat drückt es vorsichtig aus: "Es ist nicht so, dass die Künstler verfolgt werden. Aber sie werden finanziell ausgehungert. Und sie machen keine Karriere." In Budapest bereitete sich Waldner auf die Leitung der Kultursektion vor. Doch viel verändern wird er nicht können. "Denn in der Zwischenzeit wurde mir die Leitung der Botschaft in Washington angeboten. Und das am Ende meiner Berufslaufbahn: Da konnte ich einfach nicht Nein sagen." Die Staffelübergabe vom bisherigen Botschafter, Hans Peter Manz, soll Ende des Jahres erfolgen. Die Amerikaner haben bereits zugestimmt.

So bleibt Waldner nicht viel mehr, als die diesjährige Auslandskulturtagung auszurichten. Sie findet am 2. September im Haus der Industrie am Schwarzenbergplatz statt und steht unter dem Motto "NEUES Sehen.Finden.Schaffen. Von der Kultur der Kreativität".

Wer Waldner nachfolgen wird, ist noch nicht entschieden.