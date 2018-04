Wolfgang Bauers "Der Rüssel": Schneckenragout mit Palmensalat

Christian Stückl und Dramaturg Hans Mrak nahmen einige gravierende Abänderungen vor: Sie füllten das absurde Stück, in dem Bauer natürlich nicht den Klimawandel und die Migration aus Afrika vorhersah, mit Sinn. Zudem brachten sie die Szenen in eine logische Reihenfolge. Denn das Ende der Geschichte hat Bauer – wie viele Jahre später Quentin Tarantino in „Pulp Fiction“ – in die Mitte, unmittelbar vor die von ihm geforderte Pause, verlegt: Florian hängt am Galgen. Wie es dazu kam, erzählt der Dramatiker erst danach.

Stückl wollte sein Publikum wohl nicht überfordern. Er verzichtete auch auf die Pause. Und er ergänzte, durchaus nachvollziehbar, den „Rüssel“ um die Grundidee des fulminanten Einakters „Der Tod des Ingenieurs Leo Habernik aus Linz“, den Bauer 1965 schrieb: Der Wintertourist Habernik wird am Faschingssonntag, weil er seine Verkleidung als Teufel ziemlich ernst nimmt, vom Kaplan ans Gipfelkreuz gebunden. Die Rolle des Teufels nimmt bei Stückl, versiert in Passionsspielen, der kecke, rot gewandete Florian ein.

Man könnte zudem einwenden, dass Stückl mit dem „Free Jazz“ von Bauer (dazu gehört auch das regellose „Free Schach“) nichts anzufangen wusste. „Der Rüssel“ ist eben weder Volksstück – noch Komödie. Dem von Bauer-Kennern hoch gepriesenen Spiel „17.000“ zum Beispiel misst er kaum eine Bedeutung bei. Barbara Petritsch als gouvernantenartige Großmutter darf zwar den zu mischenden Kartenstapel in ihrer Schürze herumwirbeln lassen; und Branko Samarovski als altersgeiler Großvater nimmt sie kreuz und quer liegend auf. Aber Stückl kostet das Auslegen der „Figuren“ und der unterschiedlich großen Karten nicht aus. Doch, ganz ehrlich: So witzig ist das Spiel – wie auch das gesamte Stück – nicht. Zumindest nicht für nüchterne Kiebitze.