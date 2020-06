Ein Plädoyer fürs Rauchen und dergleichen

Der in Wien lebende deutsche Schriftsteller und Dichter – 70 wird er am 14. August – bleibt sich in „Mittwoch“ treu: Aus dem Alltag holt er das Größte. Das Atmen und das Lachen. Das war schon in Wondratscheks berühmten Gedichten so.

In ihnen hat er der „Hochkultur“ keinen besonderen Platz zugewiesen:

„Wir unterhielten uns über das Wetter

und Zadeks Shakespeare-Inszenierung, nicht wahr,

und über die Vorteile von Karottensaft.“

Seinen Verleger Jochen Jung bat Wondratschek, auf einen Klappentext zu verzichten. Nur ein Zitat Jorge Luis Borges’ dürfe stehen: „Er ließ seinen Geist schweifen, und er gab diesem Geist die Gestalt vieler Personen.“