"Wohl Seidls bester Film": Pressestimmen zu "Sparta" in San Sebastian

Ulrich Seidls Drama "Sparta" feierte am gestrigen Sonntag seine lange erwartete Weltpremiere im Wettbewerb des Festivals in San Sebastian. Nach der heftigen Debatte über die Umstände während der Dreharbeiten mit minderjährigen Darstellern in Rumänien war die Projektion somit die erste Möglichkeit für eine breite Öffentlichkeit, das Werk selbst zu sehen. Aus gegebenem Anlass deshalb ein Überblick über die ersten Reaktionen der nationalen und internationalen Fachpresse:

"ABC" (Spanien)

"Es war das komplette Paket, eine Geschichte über diese ungesunde Anziehungskraft der Kindheit in den Händen eines Regisseurs mit Hang zum Extremen. Der Trost: 'Sparta' ist ein extremer Film, ja, der aber einen unerwünschten Charakter, einen Pädophilen, mit erzählerischer Subtilität und einer intelligenten Balance zwischen Sünde und Buße verfolgt... Kurz gesagt: ein viel besserer und besser verdaulicher Film als erwartet, den Sie mögen oder nicht mögen werden. Aber er ist mit Finesse, Berechnung, Intelligenz und dem Wunsch gemacht, mehr Diskussionen als Kontroversen zu erzeugen."

"EL MUNDO" (Spanien)

"Und am Sonntag sprach er endlich. 'Sparta' sprach. Und ohne irgendetwas zu beweisen oder zu widerlegen, bleibt nur zu sagen, dass der Film eine rohe, verstörende und sehr düstere Reflexion über eine gefangene Existenz ist. Im Gegensatz zu vielen seiner früheren Filme, die immer darauf aus waren, die Kamera auf die dunkle Seite der privilegierten Wohlstandsgesellschaft zu lenken, strebt Seidl jetzt nach rücksichtsloser Nüchternheit. Überhaupt nicht exhibitionistisch und viel weniger moralistisch. Der Blick des 'Voyeurs', den er in seinen früheren Arbeiten mit solcher Ironie - in vielen Fällen nicht von Zynismus zu unterscheiden - verwendet hat, wird nun bis zur Verzweiflung annulliert...

Das Ergebnis ist wohl Seidls bester Film, der verzweifeltste, der prägnanteste, der plumpeste ... aber zu welchem Preis? Ist für die Kunst alles wert? ... Wie auch immer wir es ausdrücken, die Unschuldsvermutung gilt nicht in gleicher Weise für jedes Verbrechen, wenn die Opfer entweder die Schwächsten (Kinder, arme Kinder) oder diejenigen sind, die unter den Folgen einer ungerechten sozialen Struktur leiden (Frauen, misshandelte Frauen). Ein schlechter Tag, um Jury bei einem Filmfestival zu sein."

"LA VANGUARDIA" (Spanien)

"An diesem Sonntag wurde der Film vor einem erwartungsvollen Publikum gesehen, das diese unbequeme, mit ruhiger Hand erzählte Geschichte, die sich um den kranken Verstand eines Pädophilen dreht, der gegen seine Impulse kämpft, beklatscht hat... Seidls Intelligenz in diesem interessanten, rohen und riskanten Werk liegt in der genauen Beobachtung des Verhaltens eines gequälten Typen, der am Abgrund steht und wie er versucht, gegen die Versuchung anzukämpfen. Der Regisseur versucht mit allen Mitteln zu vermeiden, uns Ewald als monströses Wesen zu präsentieren. Hier lauert vielmehr Gewalt seitens einiger Eltern der Kinder, die diesen Lehrer mit Argwohn und Misstrauen betrachten. 'Sparta' ist sicherlich ein schwer verdaulicher Film, aber seine Handlung lädt zu einer mehr als willkommenen Debatte inmitten einer Lawine leichterer Titel ein. Seidl hat die Messlatte höher gelegt und sein Film verdient eine prominente Auszeichnung."

"EL PAÍS" (Spanien)

Spaniens größte Tageszeitung konzentriert sich vor allem auf die Anschuldigungen und stellt klar, dass "in keinem Moment gezeigt wird, dass die pädophilen Wünsche des Protagonisten zu Päderastie führen. Kein Kind erscheint nackt, obwohl sie in Unterhosen zu sehen sind. Seidl, ein Meister der Manipulation und der Dunkelheit, weist auf eine Reflexion hin: Der österreichische Judomeister mit pädophilen Neigungen ist ein besserer Vater als die Echten, die sich in einem Siebenbürgen aus verlassenen Schulen und herrschender Armut nicht um ihre Kinder kümmern."