Wo die nackten Leichen tanzen

Devotionalien der Vergänglichkeit

Wolfgang Menardi hat aus Texten von Friedrich Achleitner, H.C. Artmann (er steuert auch den Titel bei), Konrad Bayer, Gerhard Rühm und Oswald Wiener einen Todesliebe-Textteppich gewoben, in den sozusagen eine „schene Leich“ eingewickelt wird. Erzählt wird, simpel zusammengefasst, die Geschichte der einsamen Frau Q. (Samouil Stoyanov), die eine unerwiderte Liebe von der Ferne anschwärmt. Den blondgelockten Mann ersticht sie und hat ihn dann ganz für sich. Bis sie als Folge dieser „Liebesnacht“ selbst stirbt.

Wolfgang Menardi, der auch das Bühnenbild gestaltet hat, arbeitet viel mit Details. Die Wohnung der Frau Q. ist an sich schon ein Sammelplatz der Vergänglichkeit: Habsburg-Devotionalien wie Kaiserbüsten und „Sissi“-Filmplakate und ausgestopfte Vögel wechseln sich ab. Viele Gegenstände weisen in die Zukunft. Im Fernseher werden einsame Herzen verkuppelt: erst Hunde von Edith Klinger in „Wer will mich?“, dann Menschen von Rainhard Fendrich in „Herzblatt“.