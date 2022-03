Wo der All-inclusive-Urlaub auch keine Erlösung bringt

Warum tragen so viele Swingerclubs das Wort „Paradies“ im Namen? Warum erscheinen Menschen, die sich in ihrer Freizeit als Cowboys gerieren, dem Rest der Welt stets ein bisschen peinlich? Und warum kommen selbst jene Orte, die gehörige Ressourcen in die Schaffung ihres Ambientes investieren – exotische Discos, Themenhotels in Las Vegas, Vergnügungsparks – nicht über das ästhetische Niveau des Kitschs hinaus?

Der Fotograf Reiner Riedler, Jahrgang 1968, ist einer, der dieses Dilemma sichtbar macht. Seit vielen Jahren haben es ihm Gegenwelten jedweder Art angetan. Die erste umfassende Werkschau, die ihm das Fotomuseum Westlicht nun bis zum 15. Mai ausrichtet, führt an den Nudistenstrand an der Donauinsel, zum GTI-Treffen in Reifnitz am Wörthersee oder zu Schaumpartys in St. Petersburg.