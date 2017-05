Wir sind Prince: Seine Songs, gesungen von Madonna & Co.

Prince war Musik. Und spielte gern auch mal die Songs anderer, wie bei der legendären Superbowl-Show 2007. Unter etlichen Pseudonymen hat er aber auch für andere Musiker Songs geschrieben. Hier eine Auswahl der besten – und skurrilsten.

MARTIKA: Love ... Thy Will Be Done – Für die sympathische Hupfdohle schrieb er 1991 eines seiner schönsten Lieder.

THE BANGLES: Manic Monday – Angeblich seine Morgengabe an Susanna Hoffs, Sängerin der Bangles.

STEVIE NICKS: Stand Back – Nicks machte aus „Little Red Corvette“ einen neuen Song, Prince nahm's gelassen und spielte sogar Synthie dazu. Und bekam 50 Prozent der Tantiemen ...

SHEILA E: Love Bizarre – Sexiest 80s-Funk, den’s gibt.

KATE BUSH: Why Should I Love You – Eigentlich wollte er nur Background singen, dann schrieb er den Song quasi neu.

Foto: Mondadori Portfolio via Getty Im/Angelo Deligio\Mondadori Portfolio/Getty Images

Kenny Rogers: You’re My Love

Sheena Easton: Sugar Walls

Joe Cocker: Five Women

Madonna: Love Song

No Doubt: Waiting Room

Ingrid Chavez: Heaven

Celine Dion: With This Tear

The Time: Donald Trump (Black Version)

u.v.a.

Foto: Universal Music

Prince, nachgespielt

Viele seiner Songs wurden von Künstlern aller Genres neu aufgenommen. Und manche sogar zu noch größeren Hits als vom Meister selbst.

Foto: Anthony Barboza/Getty Images ALICIA KEYS: How Come You Don’t Call Me Anymore – Eine B-Seite von Prince, einer der ersten ganz großen Erfolge für Alicia.

CYNDI LAUPER: When You Were Mine – Als hätte er den Song für die gute Cyndi geschrieben ...

HINDU LOVE GODS: Raspberry Beret – Warren Zevon und R.E.M. ohne Michael Stipe (aka Hindu Love Gods) machten aus dem Track einen mitreißenden Garagenrocker.

HERBIE HANCOCK: Thieves In The Temple – Prince spielte gern mit Jazzern. Und sie mit ihm. Herbie nahm sich gleich einen ganzen Song mit.

DWIGHT YOAKAM: Purple Rain – Der amerikanische Country- und Blue Grass-Star verpasst DER Prince-Hymne ein völlig neues Outfit. Yeeeehaw!

TOM JONES: Kiss – Der Tiger aus Wales hämmert sich derart brachial durch diese sexy und ursprünglich ironische Nummer, dass es einem die Sprache verschlägt. Ein Welt-Hit war’s aber allemal.

CHAKA KHAN: I Feel For You – Ja doch, den Song peppte erst die Mama richtig auf.

SINEAD O’CONNOR: Nothing Compares To U – Ursprünglich hatte Prince den Song für sein Bandprojekt The Family geschrieben...

u.v.a.