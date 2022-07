William Cohn, Sidekick von Jan Böhmermann, gestorben

Millionen Fernsehzuschauer kannten William Cohn als Ansager und Sidekick des Entertainers Jan Böhmermann. Er war bei der damaligen ZDFneo-Sendung "Neo Magazin Royale" in fast jeder Folge dabei. Im Talkformat "Roche & Böhmermann" stellte er die Gäste vor. Wie Cohns Management am Samstag bestätigte, ist der Schauspieler, Sänger, Autor und Sprecher am Donnerstag "plötzlich und unerwartet" in Basel gestorben. Er wurde 65 Jahre alt.