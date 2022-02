Will Smith als Tennisvater: Königinnen des Tenniscourts

Will Smith ist als unermüdlicher und auch durch Tiefschläge nicht zu entmutigender Tennisvater die Leuchtgestalt dieses Biopics. Noch selten hat Smith, der sich im Lauf seiner Karriere für keine noch so seichten Späße zu dumm war, es vermocht, einem Charakter so viel Tiefe, Emotion und Stärke zu geben.

„King Richard“, ein Wachmann, der nachts malocht, muss viele Schläge einstecken, um die grindigen Asphaltplätze Comptons fürs Training seiner Töchter freizuhalten. Gangs bedrängen ihn und seine Mädchen. Er muss viele Klinken putzen und tausendfach über seinen Schatten springen, um einen guten – natürlich weißen – Trainer für seine Mädchen zu finden. Dazu muss er sich und die Mädchen permanent gegen rassistische Untergriffe schützen.