Wienwoche zwischen Erderwärmung und sozialer Kälte

von Dominik Volb

Die bereits zwölfte Auflage des Kulturfestivals Wienwoche zeigt neben außergewöhnlichen Perspektiven auch die sozialen Folgen der Klimakrise auf. Das Motto „It´s Getting Cold in Here“ soll nicht nur die Erderwärmung thematisieren. "Wir beschäftigen uns auch mit der sozialen Kälte, die sich in den letzten Jahren etabliert hat", so Kuratorin Jelena Micić bei der Programmpräsentation am Freitag.

Micić will Randgruppen eine Bühne zur künstlerisch-kreativen Entladung angestauter Emotionen bieten. Aus 170 eingereichten Projekten wurden hierfür zehn ausgewählt. Diese reichen von Ausstellungen, Performances und Filmvorführungen bis hin zu Konzerten. Eröffnet wird das Festival am 15. September ab 18:00 auf der Rahlstiege im 6. Bezirk. Lux Vénerea aka “Bundaskanzlerin” stellt dort ihr aktuelles Comedy-Programm vor.