Wiens verdrängter Hitler-Balkon

Der Heldenplatz steht längst als Synonym für den „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich. Denn vom „ Balkon“ der Neuen Burg, der eigentlich kein „ Balkon“, sondern ein „Söller“ ist, hielt Adolf Hitler am 15. März 1938, drei Tage nach dem Einmarsch der Wehrmacht, eine flammende, eifrig bejubelte Rede. Dieser Jubel hallt bis heute nach – etwa in Thomas Bernhards Stück „Heldenplatz“ und in einem Gedicht von Ernst Jandl: „der glanze heldenplatz zirka / versaggerte in maschenhaftem männchenmeere ...“

Just dort, in der Neuen Burg, wird am 10. November das Haus der Geschichte Österreich eröffnet. Den gemeinhin gebrauchten Begriff „Hitler-Balkon“ vermeidet Direktorin Monika Sommer aber. Sie spricht vom „Altan“. Einen Hitler-Balkon gibt es trotzdem in Wien – am anderen Ende der Sichtachse Neue Burg und Rathaus. Er wurde zunächst als Provisorium für Hitler errichtet, der am 9. April, wenige Wochen nach seiner Heldenplatz-Show, noch einmal die Huldigungen entgegennahm.