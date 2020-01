Wiens Kultur ist zu teuer für die Pet Shop Boys

Deshalb sind die beiden doch bei Berlin als zweite Heimat geblieben und haben der Spree-Metropole das eben erschienene Album „ Hotspot“ gewidmet. Vor zehn Jahren haben sie dort eine Wohnung gekauft – wegen der Electronic-Szene, der Kunstgalerien und Antiquitäten-Läden und der Clubs in der Warschauer Straße. Jetzt verbringen sie rund zehn Wochen im Jahr in Berlin – vornehmlich im Sommer. „Man ist schnell an einem der Seen, es gibt viel Grün und viel Platz“, sagt Tennant. „Der Song ,You Are The One‘ handelt von einem perfekten Sonntag, wenn man nach Zehlendorf zum See fährt. Wir lieben außerdem den Tiergarten und das Café am Neuen See.“