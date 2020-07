Wiens Gastspiel im globalen Museum

Das "Selbstbildnis mit heruntergezogenem Augenlid" (1910), in der Schau prominent platziert, ist Musterbeispiel einer solchen Inszenierung. Die Übertragung von gesellschaftlichen Spannungen auf den eigenen Körper sollte später ein Dauerthema in der Kunst werden – ob in der "Zerreißprobe" des Aktionisten Günter Brus (1970) oder in den Sezier-Zeichnungen des eigenen Gesichts, die heute der österreichische Künstler Tomak anfertigt. Auch die Assoziation mit den Posen des anderen großen Österreich-Kulturexports – Falco – findet Schröder nicht so weit hergeholt.

Weil das sensible Papier nach Ausstellungen immer wieder ruhen muss, sind nur wenige der in München gezeigten Blätter in Bilbao zu sehen. Anders als beim kontroversiellen Dürer-Gastspiel der Albertina in Madrid 2005 lief der Genehmigungs-Prozess nun "ganz reibungslos", wie die Leiterin der Ausfuhrabteilung im Bundesdenkmalamt, Ulrike Emberger, auf Nachfrage bestätigt.

Noch mehr sensible Objekte werden ab 30. Oktober im Guggenheim zu sehen sein: Dann gastiert die Claes-Oldenburg-Schau aus dem Wiener mumok mit vielen alten Papiermaché– und Pappobjekten im spektakulären Kunstbau. Bilbao wird dann noch ein kleines Stück wienerischer sein.