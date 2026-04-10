Ginge es nach dem, was sich Bogdan Roščić von den Medien wünschen würde, stünde hier ein Text nur darüber, mit welch hohem Grad an Emotion und Geist die Oper, vor allem im Repertoiresystem, Fragen des Lebens beantwortet. Denn das ist, was bei dieser Kunstform im Zentrum steht – in den Medien, die derzeit voll sind mit unerfreulichen Führungsebenenstreits in den Kultur- und Medieninstitutionen, aber bedauerlicherweise an den Rand gedrängt wird. Aber ach, die musiktheatralischen Antworten auf das Leben, die die Wiener Staatsoper in der Saison 2026/’27 anbieten wird, werden – siehe Kasten unten – wieder an den Rand gedrängt, und zwar von Lebensfragen der Staatsoper selbst. Diese wird nämlich, wie Roščić und Geschäftsführerin Petra Bohuslav vor einer kleinen Journalistenrunde vor der großen Publikumspräsentation am Sonntag sagten, am Ende der kommenden Saison ihre gesamten Rücklagen aufgebraucht haben. Und sie weiß immer noch nicht, mit welchen vom Kulturministerium beauftragten Sparmaßnahmen sie ab dem Jahr 2027 rechnen muss.

Das Haus ist somit in einer „vollkommen verrückten Situation“, wie Roščić sagt: Man ist zugleich wirtschaftlich so erfolgreich, wie man es noch nie in der Geschichte war, und wirtschaftlich gefährdet. 44 Millionen Euro wird man in der laufenden Saison wohl aus Kartenverkäufen lukrieren, mehr als je zuvor. Somit wird man das prognostizierte Minus, das aus den Rücklagen ausgeglichen wird, von zehn auf rund sechs Millionen Euro drücken. Für die kommende Saison ist ein Minus von 15 Millionen Euro eingepreist – und damit wären dann die Rücklagen aufgebraucht, sagt Bohuslav.

Die Premieren der Spielzeit 2026/’27 Sechs Premieren im Haupthaus bietet die Wiener Staatsoper in der kommenden Spielzeit. Zum Auftakt kommt Asmik Grigorian eine prominente Mehrfachrolle zu: Sie singt mit anderen Stars beim zumindest diesmal noch stattfindenden Gratis-Open-Air-Konzert (6. 9.). Und sodann beim Doppelabend „Eine florentinische Tragödie“ (Zemlinsky) und „Herzog Blaubarts Burg“ (Bartók) am 3. Oktober gleich zwei Rollen (Dirigent Alain Altinoglu, Regie: Vasily Barkhatov).

Es folgt Strauss’ „Ariadne auf Naxos“ (22. 11.) mit Franz Welser-Möst am Pult und Barrie Kosky als Regisseur.

Berlioz’ „La Damnation de Faust“ (17. 12.) inszeniert Lydia Steier, Bertrand de Billy steht am Pult.

Bei Verdis „Un ballo in maschera“ (21. 2.) gibt es trotz der Regie von Nikolaus Habjan keine Puppen. Dafür in der zweiten Spielserie in Juni Anna Netrebko als Amelia, Michele Mariotti dirigiert.

Alexander Soddy am Pult und „Iolanta“-Regisseur Evgeny Titov bringen Tschaikowskis „Pique Dame“ (15. 3.) zur Premiere.

Den Abschluss der Premieren macht am 11. 6. Bellinis „I Capuleti e i Montecchi“ (Gianluca Capuano, Tatjana Gürbaca).

Szenarien Dabei stehen die von der miesen Staatshaushaltslage motivierten Sparmaßnahmen im Kulturbereich erst bevor. Gut beschäftigt waren die beiden somit, Szenarien für das Kulturministerium durchzurechnen – was es hieße, würden die Subvention gleich bleiben, um fünf oder gar um zehn Prozent reduziert werden. Es seien keine substanziellen Einsparungen ohne Leistungskürzung möglich, sagt Roščić. Es geht dabei um Schließtage und, je nach Vorgabe, „radikalen“ Personalabbau. Was kommt nun? „Wir harren der Dinge“, sagt Roščić. Der KURIER fragte im Kulturministerium nach. „Tatsächliche Sparvorgaben gibt es noch keine, den Budgetverhandlungen kann hierbei nicht vorgegriffen werden“, hieß es. Man wolle mit Augenmaß und Verantwortungsbewusstsein vorgehen. Sparen müsse man wegen „der Versäumnisse der vorherigen Bundesregierung“.

Roščić verwehrt sich dagegen, wie die Metropolitan Opera das Repertoire über weite Strecken auf wenige Hitopern zu reduzieren (das bringe keinen signifikanten Einsparungen). Es „bleibt das Repertoiresystem“, was nicht „selbstverständlich ist. Mal schauen, wie lange das bewahrt werden kann“, so Roščić. Die Staatsoper ist jedenfalls ein Repertoirehaus, das sich der „nachhaltigen Arbeit“ an den Fragen des Lebens widmet, und „keine Eventbude“, betont der Direktor. Auch eine Sperre der neuen Spielstätte NEST, über die „versucht wurde, Diskussionen zu beginnen“, komme nicht infrage. Allein die Idee „hat uns empört“, so Roščić, da Umbau und Betrieb privat finanziert seien.