Vizekanzler und Kunst- und Kulturminister Andreas Babler bestellt den ehemaligen Kunstminister Rudolf Scholten zum ehrenamtlichen Sonderberater für Kunst und Kultur im Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport.

Scholten war von 1990 bis 1997 Kulturminister unter Bundeskanzler Franz Vranitzky. Scholten verfügt über beste Kontakte in Politik und Kultur, hat einen Sitz im Aufsichtsrat des Österreichischen Filminstitutes und im Kuratorium des Kunsthistorischen Museums. Als Kunstminister hat er Österreich auf die internationale Bühne gebracht und in seiner Kulturpolitik auf Breite und Vielfalt gesetzt.