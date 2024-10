Eine zarte Liebeserklärung von Midori

Phrasen ausgekostet

Nach der heftig akklamierten „Neunten“ bei den Salzburger Festspielen letzten Sommer folgte nun die „Fünfte“ Symphonie von Gustav Mahler im Programm.

Spätestens seit Luchino Viscontis Film „Der Tod in Venedig“ erlangte das Adagietto große Popularität, das eigentlich als sanfte Liebeserklärung an seine Frau Alma gedacht war. Und die Wiener können ihren Mahler. Denn unter der souveränen Stabführung des lettischen Dirigenten erklang es mit verträumten und fein modellierten Tönen, wobei sich Nelsons bei diesem wohl bekanntesten Musikstück Mahlers viel Zeit ließ und alle Phrasen voll auskostete. Aber auch sonst wurde das außergewöhnliche Werk zum Ereignis: Mit exzellenten Solisten in allen Instrumentengruppen wurden die vielen Nuancen des interpretatorisch enorm anspruchsvollen Stückes mit nie nachlassender Spannung und mit konturenscharfen, strahlenden Steigerungen musiziert.

Riesenjubel!