Helmut Christian Mayer

Lang Lang gilt als einer der führenden Vertreter seiner Zunft. Nicht zu Unrecht, denn dies vermochte der chinesische Ausnahmepianist einmal mehr bei den Salzburger Festspielen im zweimal ausverkauften Großen Festspielhaus zu beweisen, und zwar mit dem Klavierkonzert in G-Dur von Maurice Ravel. Er wusste dieses mit hoch inspirierter Sensibilität, Eleganz und Virtuosität hinzuzaubern, nur manchmal solistisch etwas manieriert in Dynamik und Tempo überzeichnet.

Wunderbar kamen dabei der spielerisch virtuose Charakter, die jazzigen und spanisch folkloristischen Elemente mit voranstürmender Brillanz in den Ecksätzen und im Adagio die wunderbar ruhig dahinfließende Melodie inklusive des herrlichen Zwiegesangs mit den bestens disponierten Wiener Philharmoniker unter Tugan Sokhiev zur Geltung. Für die Ovationen bedankte sich Lang Lang mit Frédéric Chopins Mazurka op.33/2 als Zugabe.