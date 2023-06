Wiener Philharmoniker: Jordan statt Chailly bei nächstem Konzertwochenende

Bei den nächsten Konzerten der Wiener Philharmoniker am kommenden Wochenende (17. bis 20. Juni) in Wien und Mailand steht Philippe Jordan statt Riccardo Chailly am Pult. Der ursprünglich vorgesehene Dirigent musste krankheitsbedingt absagen, teilte das Orchester mit. Jordan dirigiert ein leicht verändertes Programm, zu hören sein werden Mozarts Symphonie Nr.39 in Es-Dur, KV 543, und Strauss' "Ein Heldenleben".