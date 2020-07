Am Samstag ist der Wiener Musiker Werner Popp alias Chrono Popp nach schwerer Krankheit im Alter von 65 Jahren verstorben, wie sein ehemaliger Bandkollege Thomas Mießgang bestätigt hat. Chrono Popp gilt als eine jener legendären Figuren, die von den ersten New-Wave- und Punk-Zeiten an das heimische Musikgeschehen mitprägten.

Von Anfang der 1980er-Jahre an spielte er unter anderen mit Mießgang und seinem lebenslangen künstlerischen Partner Hans Holler in der Formation Radical Chic zu Zeiten von Bands wie Minisex und Tom Pettings Herzattacken.

Musik für Phettberg

Einem größeren Publikum wurde Chrono Popp in den 90ern als musikalischer Gestalter der ORF-Sendung „Phettbergs Nette Leit Show“ unter der Regie von Kurt Palm bekannt. Daneben zeichnete er für den Soundtrack mehrerer Filme Palms ("In Schwimmen-zwei-Vögel") verantwortlich und schrieb für ihn Theatermusik ("Einen Jux will er sich machen").