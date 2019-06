Wiener Mittelbühnen: Theaterdirektoren in gröberen Geldnöten

Die Pläne jedenfalls klingen recht vielversprechend: Das Schauspielhaus eröffnet die Saison am 28. September mit einer Uraufführung des Duos Vegard Vinge und Ida Müller, Schweigen dramatisiert den Roman „ Im Herzen der Gewalt“ von Edouard Louis, am 11. Jänner folgt das neue Stück von Thomas Köck, „Kudlich in Amerika“. Im Rabenhof bringt Christina Tscharyiski den Kurt-Palm-Roman „Monster“ mit Christoph Krutzler auf die Bühne; Ruth Brauer-Kvam und Kyrre Kvam verwandeln die Operette „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach in einen irrwitzigen „Tribute to the 70’s“.

Das Werk X bringt sozialkritisches Volkstheater von Ludwig Anzengrubers „Der Gewissenswurm“ bis Peter Turrinis „Arbeitersaga“ – und das TAG startet am 19. Oktober mit einer Dorian-Gray-Überschreibung von Mara Mattuschka.