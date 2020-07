Wiener Literaturfestival O-Töne musste indoor eröffnen

"Entschuldigung, da können Sie nicht rein!" Kommt man zum O-Töne-Festival im Wiener Museumsquartier nicht mit ausreichend Vorsprung, haben die Securities das letzte Wort. Am Auftaktabend am Donnerstag, als das Wetter ein Ausweichen in die Arena21 notwendig machte, musste man coronabedingt früh dran sein, um Xaver Bayer und Helena Adler von Angesicht zu Angesicht zu begegnen.

Zweiter Schauplatz mit Videowall

300 Sitzplätze gibt es im Haupthof, in der Arena21 sind es lediglich 130. Fein säuberlich im Schachbrettmuster fanden sich die Literaturfans ein, um den Lesungen aus Bayers Erzählband "Geschichten mit Marianne" und Adlers "Die Infantin trägt den Scheitel links" zu lauschen. 99 weiteren Besuchern war es immerhin vergönnt, den beiden von Klaus Kastberger mehr als launig moderierten Auftritten via Videowall (und mit Maske) in der Ovalhalle zu lauschen.