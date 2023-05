Wiener Kunstmesse Art Austria widmet sich dem "Kunstraum Europa"

"Wir leben in einer Welt, in der eine patriarchalisch orientierte Generation über 50 die Spielregeln vorgibt", so Veranstalter Wolfgang Pelz. "Kein Profit bedeutet keine Lobby, keine Stimme, kein Geld. Das betrifft vor allem die kommende Generation, über deren Leben entschieden wird, ohne sie miteinzuschließen." Deshalb gibt es bei der Art Austria im Raum D des MQ 179 Quadratmeter Präsentationsfläche, die für junge Künstlerinnen und Künstler, die in Österreich leben und arbeiten, reserviert ist. "Tolle Arbeiten einer jungen Generation voller Hoffnung und positiver Energie", zeigte sich Pelz angetan.