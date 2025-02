Wiener Kulturpolitik: Heilloser Hokuspokus

Doch nein, er spielte eher auf das Musical „Hair“ an: Vor dem Funkhaus und später in einem ehemaligen Sendesaal sangen Hippies, begleitet von der Band Caravan of LUV, soulig über die Liebe. Milo Rau stimmte enthusiasmiert in den Refrain der diesjährigen Hymne der Freien Republik Wien („V is for LoVe!“) ein und schlug das Tamburin. Herzergreifend.

Die „Show“ – Milo Rau bezeichnet Theatervorstellungen generell gerne als „Show“ – beinhaltete auch eine Teufelsaustreibung rund um ein loderndes Feuer: Die slowenische Performerin Nika Korenjak verkörperte eine Schamanin, die das Funkhaus vom Fluch des Faschismus und des Nationalsozialismus befreite. Schließlich ist das Gebäude, von 1935 bis 1939 errichtet, heuer das Festivalzentrum. Caravan of LUV, von Leader Elia Rediger als Kommune bezeichnet, lädt mehrfach zu Happenings ein, beginnend mit „Healing Herbert“. Und auf drei Etagen realisiert das österreichisch-dänische Kollektiv Signa unter dem Titel „Das letzte Jahr“ eine sechsstündige „Zeitreise an das Ende des eigenen Lebens“. Riesige Empfehlung!

Beim Feuertanzspektakel assistierten Olga Shapolavola und Richard August-Chi, prächtig kostümiert unter anderem mit einem voluminösen Plastik-Bastrock. Es ist ja Fasching. Dann wurde rote Farbe ins Feuer geschüttet, und die Kameraleute, die dem Treiben nicht nah genug sein konnten, schreckten hoch.

Ums Programm ging’s dann doch auch: Unter den 48 Events von 16. Mai bis 22. Juni sind elf Weltpremieren und zehn Eigenproduktionen. Milo Rau wird auch den Prozess gegen Dominique Pelicot, der seine Frau Gisèle fast zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt, vergewaltigt und in Internetforen anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten hatte, rekonstruieren – in Form von „zwei rituellen Lesenächten“: am 18. Juni im Funkhaus mit Mavie Hörbiger, am 18. Juli in Avignon.