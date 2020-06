Zerreißprobe: "Ganesh vs. The Third Reich"

Sie haben Courage. Sie scheuen keine Konfrontation. Und was sie zeigen, ist bis ins letzte Detail ausgeklügelt. Das "Back to Back Theatre" aus Melbourne spielt im Wiener Museumsquartier seine Produktion "Ganesh Versus the Third Reich". Ein Abend, in dem so zahlreich die makaber-schönen Mehrdeutigkeiten stecken, dass es unmöglich scheint, alle aufzuzählen.

Da ist zunächst das "Stück": Der elefantenköpfige Gott Ganesh reist 1943 nach Nazi-Deutschland, um die indische Swastika zurückzufordern. Sein Vater Vishnu droht, die Welt zu zerstören, weil die Weltzerstörer sein Symbol für Wohlergehen in ihr Hakenkreuz verwandelt haben.

Bevor sich zum Schluss Hitler in Berlin seine Armbinde mit den Worten "Es wird immer meins sein" abnimmt, landet der "Elefantenmensch" aber noch zu Versuchszwecken in Auschwitz beim "Gott in Weiß", Mengele. Erzählt wird dieser Teil der Geschichte in wunderbar märchenhaften Bilder. Als wär’s Wayang, das hinduistische Schattenspiel.