Dunkle Stadtgeschichte

Morzinplatz. Einst eine der besten Adressen, später ein "Ort des Schreckens", wie der Journalist, Publizist und Historiker Ari Rath sagte. Wo seit 1968 eine rote Wohnhausanlage, der Leopold-Figl-Hof, steht, war einmal das Metropole, eines der besten Hotels: vier Stock hoch, an der Fassade eine große Uhr, gepolsterte Flügeltüren.

Die Nationalsozialisten beschlagnahmten es unmittelbar nach dem "Anschluss" für die Gestapo, das wichtigste Instrument des NS-Terrors in Österreich.

Mehrere 10.000 Menschen wurden in dem Gebäude zwischen 1938 und 1945 erfasst, verhaftet, misshandelt, verhört, gefoltert und in Gefängnisse und Konzentrationslager eingewiesen – viele in weiterer Folge ermordet oder in den Tod getrieben.