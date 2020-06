Umjubelter Auftakt für Festwochen-Konzerte

Nicht immer mit ungetrübter Freude sieht man Symphonien in "himmlischer Länge" entgegen, also von der Dauer eines "Romans in vier Bänden". So beschrieb einst Schumann Schuberts Große C-Dur-Symphonie. Doch Riccardo Mutis Interpretation des ausholenden Werkes am Sonntagmittag im Musikverein war im Überreichtum an Stimmenvielfalt, an Ausdruck fast schon poetisch kurzweilig. Am Pult der grandios aufspielenden Wiener Philharmoniker reicherte Muti die ihm typische Klangeleganz mit einer gehörigen Portion Spannung an. Das Ergebnis war überreif an Lebendigkeit, Raffinesse, Klangschönheit.

Muti zog bei seinem 149. Konzert am Pult des Musikvereins (Nummer 150 ist heute, Montag, zu feiern) alle Register: Er ließ über viele Passagen das Orchester seine Stärken ausspielen, ging aber auch zuweilen als Mikromanager in Dynamikfragen in die Knie, um den Klang (vor allem in den erzählerischen Passagen des dritten Satzes) hochpräzise zu formen.