Sonnentheater erleuchtet die Festwochen

Stummfilme haben Saison. Nach dem Oscar-prämierten Streifen "The Artist" von Michel Hazanavicius erzählt Ariane Mnouchkine in "Les Nau- fragés du Fol Espoir (Aurores)" – "Schiffbruch mit verrückter Hoffnung (Morgenröte)" – von der abenteuer­lichen Reise einer Stummfilm-Crew vor dem Ersten Weltkrieg. Wie die "Verrückte Hoffnung" zu den Klängen der "Internationale" in See sticht und – wie die Welt – Schiffbruch erleidet, und die Pioniere einer gerechteren Gesellschaft nach der Utopie suchen.

Ariane Mnouchkines Théâtre du Soleil triumphierte bei den Wiener Festwochen zuletzt 2008 mit "Les Éphémères". Auch diesmal stimmen Einblicke in die Garderoben hinter transparenten Vorhängen schon vor Beginn der Vorstellung ein in der Halle A der Messe Wien, wo die Schauspieler die Masken anlegen, während die Besucher die ihren alsbald ablegen. Dann wird in kurzweiligen vier Stunden eine von einem mysteriösen posthumen Roman von Jules Verne inspirierte Collage aus Kinderbuch, Abenteuerroman und Zeitgeschichte ausgebreitet.