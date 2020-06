"Groß und Klein": Cate im Wunderland

Die Kraft der kulturpessimistischen Gegenwartsanalyse von einst hat sich verflüchtigt. Aber das Psychogramm einer Frau, die vergeblich an Türen klingelt und erfolglos an den Fenstern einer emotional erkalteten Gesellschaft kratzt, wird in der soliden Inszenierung von Benedict Andrews zum Schaustück allerhöchster Schauspielkunst. "Alles ist sehr einfach: Nichts klappt" ist die Diagnose in "Groß und Klein".

Und Cate Blanchett eine Klasse für sich. Wie sie mit der Grafikmappe unter dem Arm durch die deutsche Provinz reist, vom Wahn befallen, ihre nichtsnutzigen Mitmenschen beglücken zu müssen. Wie sie fremden Stimmen lauscht, durch Fenster in fremde Schlafzimmer blickt und die Bewohnerin mit Komplimenten überschüttet. Wie sie in leeren Häusern nach Kontakt giert. In Betonwüsten mit einer gefrusteten Kindheitsfreundin nur noch über die Gegensprechanlage redet. Ihrem Ex-Mann hinterherweint. In Abfallkörben wühlt, um am Ende festzustellen: "Mir fehlt ja nichts."