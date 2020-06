Es war ein starker Festwochen-Jahrgang

Die Festwochen waren politisch und gesellschaftlich so aktuell wie selten zuvor: Von Griechenland bis zum Thema Integration, von lateinamerikanischem Autorentheater bis zur Situation in Ungarn und zur Lage in Afrika – all das wurde bei der umfassenden Leistungsschau des Welttheaters in Wien aufgegriffen.

Daneben gab es großes klassisches Theater mit hohem Starfaktor und viele kleine, feine Produktionen.

Es waren die vorletzten Festwochen unter der Leitung von Luc Bondy, der ab Herbst (ein Jahr parallel zu Wien) das Pariser Odéon-Theater übernimmt – übrigens seine allererste Intendanz bei einem Ganzjahrestheater. Ab 2014 tritt dann Markus Hinterhäuser, zuletzt Intendant in Salzburg, in Wien an.

Vor den allerletzten Premieren (gestern, Dienstag, Sebastian Nüblings munter-makabre Inszenierung von Simon Stephens’ Kriminalstück "Three Kingdoms" im Theater an der Wien) ziehen die KURIER-Kritiker Bilanz: Es war ein sehr gutes Festival.

Zum zweiten Mal gab es bei den Festwochen eine Nachwuchs-Kritiker-Initiative: Sieben junge Kritiker­Innen, die noch die Schule in Wien besuchen, versuchten sich für die Festwochen an dieser Profession. Ihre Kritiken können Sie auf der Festwochen-Homepage (www.festwochen.at) unter dem Stichwort "Jugendfrei" (in Kooperation mit www.die-junge-buehne.de ) finden.