Bondy: "Desillusion hat keinen Sinn"

Für Bondy wirkt am Theater heute vieles draufgesetzt: „Aber ich mag nicht das ,Theater‘ in Anführungszeichen. Ich kann mit Schauspielern fühlen. Das hat mit Spielen zu tun und ist nicht etwas in der Abstraktion. Ich nenne das mein Handwerk.“



Gedanklich ist der Fest­wochen-Intendant auch schon in Paris beim Odéon-Théâtre, dessen Leitung er übernommen hat. Wo er ab 20. August mit Bruno Ganz eine französische Fassung von „The Homecoming“ („Die Heimkehr“) von Harold Pinter probt. Wo Peter Stein ein Stück von Eugene Labiche inszenieren wird. Wo Bondy 2015 mit Cate Blanchett arbeiten will. Die Handke-Uraufführung soll in Paris ebenso gastieren wie Produktionen von Christoph Marthaler und Martin Kusej („Weibsteufel“).

„Im Odeon spielen wir en suite, denn das verbessert eine Inszenierung“, so Bondy. Dagegen wurde seine „Helena“ von 2011 am Burgtheater schon nach knapp einem Jahr wieder abgesetzt. „Selten gespielt und einfach weg damit“, so Bondy. „Dazu sage ich nichts.“

In Deutschland spielten sich jüngst einige auf mit ihrer Meinung, 50 Prozent der Kultureinrichtungen gehörten zugesperrt. Bondy: „Das wäre schrecklich. Das Theater in Deutschland war in seiner Großartigkeit doch eine Ausnahme im Vergleich zu Italien, England und Frankreich. Und das Verarmen einer Kultur wie Theater wäre eine Katastrophe, weil es eine sehr kommunikative Kultur ist. Die Situation in Italien ist für Künstler grauenvoll. Und in England kommt keine Tournee zustande, weil die Schauspieler die nächste TV-Serie zum Leben brauchen.“