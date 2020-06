Alis Teestube und Sisis Spritzbesteck

Bei Ali Atlas in der Quellenstraße wiederum gibt es zwei Sachen: Tee. Und eine ordentliche Antidosis zum Vorurteil. Der gebürtige Türke lernte in Deutschland zu schwäbeln, konvertierte zum Christentum – und lädt nun im Rahmen der Festwochen-Schiene " Into The City" in seinem Teehaus (einem ehemaligen Sexshop) zu einem Film, in dem er aus seinem bewegten Leben erzählt. Ein guter Einstieg ins Flanieren über die lange Straße in Wien-Favoriten, auf der die vielfältigsten Kulturen aufeinandertreffen: ein Drehorgelbewerb auf das "Guylás Festivál", die Firma "Hasibutz" auf den Aycan-Supermarkt. Die Festwochen laden die Bewohner ein, sich bekannt zu machem, auszutauschen – online und auf Post-Its, die (neben einem 3-D-Wrestlerfilm) in der Gebietsbetreuung ( Quellenstraße 149) zu sehen sind.

Dort geht man an der Produktionsstätte eines fast vergessenen Gutes vorbei: Hinter einer Garagentür entstehen jene Metalleinsätze, die die Frackschöße nach unten ziehen. Und das ist nicht einmal das Spannendste, das es zu entdecken gibt.