"The Brotherhood“ bei den Festwochen: Überbordendes Wimmelbild von Gewalt

Das Spiel mit Klischees unterhält. Das Zitat „Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein“, aus Walter Benjamins Essay „Über den Begriff der Geschichte“ zieht sich leitmotivisch durchs Geschehen. Zwischen Exkursen über Tschechows „Möwe“ kommen brisante Fragen zur Sprache. Sie will wissen, was ihr Gegenüber empfunden habe, als er eine18-jährige Schauspielerin auf der Bühne der Gewalt von Männern aussetzte. Der bekennt seine erotischen Fantasien.

Dann die abrupte Wende, ob er sich auch mit ihr Sex vorstellen könne, will sie wissen. Gefragt getan. Offensiv hält ihm Bianchi ihre entblößte Vulva entgegen. Via Live-Kamera wird diese in Großaufnahme gezeigt. Auch das geschieht wie ein Exkurs, das Gespräch wird fortgesetzt, als wäre nichts gewesen. Am Ende erschießt sich der Regisseur - wie bei Tschechow.