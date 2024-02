Wiener Festwochen: Dirigentin Lyniv stellt wegen Currentzis Teilnahme in Frage

Die ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv stellt laut einem Musikblog ihre Teilnahme bei den Wiener Festwochen in Frage, da sie nicht in einen Kontext mit dem russisch-griechischen Dirigenten Teodor Currentzis gestellt werden will. "Ich kann es gegen­über den fast 150 Musi­ke­rinnen und Musi­kern, die aus dem Krieg in der Ukraine nach Wien reisen, nicht verant­worten, in einem Kontext mit Teodor Curr­entzis gestellt zu werden und even­tuell sogar an einem White­washing teil­zu­nehmen", sagte sie laut dem Blog Crescendo.