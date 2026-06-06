"Tempest" im Burgtheater: Der Stoff, aus dem die Festwochen-Träume waren

Irgendwann mittendrin singt Miranda (Zhaklin Daskalova) Lou Reeds „Perfect Day“, und okay, dann ist man halt endgültig gerührt. Man hat ja eh schon längst in diese Richtung Anlauf genommen, bei diesem Festwochen-Abend im Burgtheater. Da war er noch einmal, der große Theatermagier Robert Wilson. Der im Vorjahr verstorbene Regisseur ist einer der ersten, die einem in den Sinn kommen, denkt man darüber nach, was die Wiener Festwochen waren, sein können – und an solchen Abenden sind.

Posthum ist nun seine „Tempest“-Inszenierung zu sehen, die er 2021 am bulgarischen Nationaltheater in Sofia erarbeitete. Ein Theater aus Licht und Schatten, aus Pose und Posse, aus Sprache und einer berückenden Leere, die all die bescheuerte Aufgeregtheit beiseite räumt und Platz macht fürs Fühlen.

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Reif für die karge Insel Wilson stellt seine Shakespearefiguren in einer Art Harlekin- und Märchenfantasie auf die Bühne. Karg ist, natürlich, die Insel, aus der der Magier Prospero eine ganze Welt hervorzaubert, überreich in Mimik und Gestik aber gibt sich das Personal. Das Ganze hebt mit einem Bewegungszirkus an, von links nach rechts hüpfen, kriechen, tänzeln Prospero, Ariel, Caliban und die anderen über die Bühne, unterbrochen von wiederholten absurden Gesten und Posen und lustigen Lauten. Immer schneller wird das durchgespielt, bis man im Wuselchaos endet. Das gibt es auch beim Schiffsuntergang: Vasilena Vincenzo als engelbeflügelter Ariel bringt die Mailänder Königsbande allein mit luftigen Armbewegungen zum Taumeln, Stürzen, Untergehen. Ab da aber dann ist Ruhe, man sieht das Licht: Veselin Mezekliev knurrt als Prospero den Satz mit dem Stoff und den Träumen, und man braucht gar nicht an das horrible Entstehungsjahr der Inszenierung und seine blöde Pandemie denken, um hier den Schlaf zu spüren, der das kleine Leben umgibt. Es geht rundherum durchgängig mehr um Konstellation als um Konflikt: Prospero sinniert dem Hass höchstens noch nach, der ihn irgendwann einmal zu Rachegelüsten an Alonso (Stoyan Pepelanov) getrieben hatte; nichts davon aber hat mehr Bedeutung.

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