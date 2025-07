Legendärer Regisseur und Theater-Magier gestorben

Robert Wilson , einflussreicher Theater- und Opernregisseur und visionärer Künstler, ist am Donnerstag im Alter von 83 Jahren in Water Mill, New York, nach kurzer, aber schwerer Krankheit gestorben. Das gab das Watermill Center, ein von ihm gegründetes interdisziplinäres Labor für Kunst und Geisteswissenschaften, bekannt. Der in Texas geborene US-Amerikaner Bob Wilson war mit seiner speziellen Ästhetik einer der prägendsten Bühnenmagier der vergangenen Jahrzehnte.

Er studierte Architektur am Pratt Institute, wandte sich aber bald dem Bühnen- und Lichtdesign, der bildenden Kunst und dem Theater zu, wo er mit seinem unbedingten Kunstanspruch Gesamtkunstwerke der darstellenden Kunst schuf, die Generationen von Zuschauern begeisterten und unzählige Künstlerinnen und Künstler inspirierten. Er war immer wieder auch in Österreich tätig. "Seine Werke für die Bühne, auf Papier, Skulpturen und Videoporträts sowie das Watermill Center werden als künstlerisches Vermächtnis von Robert Wilson weiterleben", hieß es in einer Presseerklärung. "In naher Zukunft werden an Orten, die für ihn von besonderer Bedeutung waren, Gedenkfeiern für Robert Wilson stattfinden. Wir werden diese rechtzeitig bekannt geben."