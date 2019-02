Wiener Festwochen 2019: „Es passiert hier und jetzt“

Auch wenn die Festwochen „nicht thematisch“ konzipiert worden seien und sich nicht mit einem konkreten Thema beschäftigen würden, ist Slagmuylder die politische Dimension generell wichtig. Er sieht das Festival als Gegenspieler zum grassierenden Populismus: „Um der Kurzsichtigkeit entgegenzuwirken, behaupten die Festwochen, dass es sich lohnt, die Fenster zu öffnen, die Welt zu sehen. Ihre Vision von Wien ist nicht die einer abgeschotteten Stadt, sondern die eines pulsierenden Ortes“. Seinen einleitenden Text im durchaus verständlich formulierten Programmbuch beginnt er mit: „Es passiert hier und jetzt.“

Daher startet das Festival (nach der Eröffnungsshow am 10. Mai auf dem Rathausplatz) heuer in der Donaustadt, also im Bezirk mit dem höchsten Bevölkerungswachstum und dem niedrigen Durchschnittsalter. In der Eishalle wird u.a. die fünfeinhalbstündige Novela „Diamante“ des Argentiniers Mariano Pensotti präsentiert.

Insgesamt bieten die Festwochen bis 16. Juni 45 Produktionen von 430 Künstlern aus 19 Ländern. An 27 Spielorten in elf Bezirken gibt es 281 Vorstellungen, aufgelegt werden 45.000 Karten – um etwa 10.000 mehr als im letzten Jahr! Kaup-Hasler fasste es in einem Satz zusammen: Sie sei „overwhelmed“.

Das Programm 2019: Highlights

Die Festwochen beginnen heuer inoffiziell bereits am 9. Mai: Einen Tag vor der Eröffnung auf dem Rathausplatz wird der US-Historiker Timothy Snyder am Judenplatz „Eine Rede an Europa“ halten.

Die Schiene „Into the city“ gibt es zwar nicht mehr, aber die Festwochen gehen in die Stadt – in die Donaustadt: Am 11. Mai findet in der Erste Bank Arena und im Alfred-Klinkan-Hof dichtes Programm statt. Im Mittelpunkt steht „Diamante“ von Mariano Pensotti – ein „meisterhafter Theatermarathon über eine Siedlung im Dschungel Argentiniens“.

Insgesamt gibt es heuer 45 Produktionen – u.a. von Performance-Künstlerin Angelica Liddell („The Scarlet Letter“), Krystian Lupa (der Pole zeigt einen über fünfstündigen „Proces“ nach Franz Kafka) und Milo Rau („Orest in Mossul“). Romeo Castellucci zeigt seine neue Arbeit „La vita nuova“ sowie seine Arbeit „Le Metope del Partenone“. Ersan Mondtag bringt in Koproduktion mit dem Gorki-Theater Sibylle Bergs „Hass-Triptychon“ zur Uraufführung, Rene Pollesch in Koproduktion mit dem Burgtheater „Deponie Highfield“. Der Schwede Markus Öhrn untersucht in „3 Episodes of Life“ Missbrauchsfälle im beruflichen Umfeld.

Gleich nach der Premiere in Paris kommt „Mary Said What She Said“ von Robert Wilson und Isabelle Huppert nach Wien. Der thailändische Filmemacher Apichatpong Weerasethakul zeigt mit „Fever Room“ sein erstes Bühnen-Projekt. Musik und Tanz verbindet sich etwa bei Anne Teresa De Keersmaekers Verarbeitung von Bachs Brandenburgischen Konzerten, François Chaignauds und Marie-Pierre Brébants Interpretation der Melodien von Hildegard von Bingen und Marcelo Evelins „physischem Kontrapunkt zu Schubert“.