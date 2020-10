Wiener Autor Felix Salten: Mehr als nur Bambis Vater

„Man kann über die Person Salten eine Kulturgeschichte Wiens zwischen 1890 und 1938 erzählen“, sagt Matti Bunzl, Direktor des Wien Museums. Seine Zeichnungen der Österreicher, der Wiener in ihren Persönlichkeiten sind wertvolle Genrestücke eines Malers, der mit seinen Modellen in innigster Vertrautheit lebte. „Österreichisch“ war für ihn die „noble Unfähigkeit, sich in Szene zu setzen“.

„Sprachlich war er ein Chamäleon“, so die Kuratorin Ursula Storch. „Er schrieb leichte Theaterstücke, historische Romane und Filmdrehbücher, aber auch ein Buch über den Wurstelprater in einem völlig anderen Stil, mit Impressionen aus dem Wiener Alltag dieser Zeit. Faszinierend, wie er verschiedene Genres bedienen konnte.“

Mit Arthur Schnitzler verband ihn eine herzliche Freundschaft.