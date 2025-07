10 herausragende Kulturangebote im Sommer in Wien

Sommerkinos Das hat schon was: Filmgenuss unter dem lauen Sommerhimmel, und das bei durchaus vielfältigem Filmangebot in der Stadt. Am touristischsten ist das Kino am Rathausplatz (bis 31. 8.) mit Schwerpunkt Opern und klassische Musik (heuer aber etwa auch mit Bruce Springsteen oder auch Billie Eilish). Filmische Delikatessen gibt es beim Kino am Karlsplatz (6. bis 20. Juli). Bei Kino am Dach (Hauptbücherei) steht der Sommer bis 13. 9. im Zeichen der Liebe.

Opernsommer Ja, es gibt Oper im Sommer in Wien: Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr startet der Wiener Opernsommer 2025 in seine zweite Saison. Vom 1. bis 19. Juli wird Giuseppe Verdis La Traviata gegeben. Und das in einer neuen Location, nämlich diesmal im Wiener Eislaufverein am Heumarkt – ergänzt durch visuelle Projektionen auf die Fassade des Wiener Konzerthauses. Als erzählerischer Verdi wird auch Kultschauspieler Karl Markovics mitwirken.