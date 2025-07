Die 10 besten Bars: Kühle Drinks für trockene Kehlen

Kaum eine andere Großstadt bietet so viele Möglichkeiten, den Abend bei einem gepflegten Gläschen (oder vielleicht auch zwei) ausklingen zu lassen.

Denn neben den Bars – egal ob Hidden oder Rooftop –, die jede vernünftige Stadt von Rang ihr eigen nennt, hat Wien die Heurigen , die man sonst im urbanen Raum vergebens sucht. Wohin also im Sommer, wenn man durstig ist?

Über den Dächern der Stadt beginnt (und endet) ein Abend jedenfalls gut. Gute Sicht hat man in Wien an mehreren Stellen. Entlang der Ringstraße lädt das eine oder andere Nobelhotel aufs Dach.

Alles, was man für einen guten Abend braucht

Uns zieht es eher auf die Mariahilfer Straße, wo der erfolgreiche Szene-Gastronom Bernd Schlacher vor wenigen Jahren nicht bloß ein Hotel, sondern gleich ein gastronomisches Gesamtkunstwerk geschaffen hat. Die Bäckerei in seinem „Hotel Motto“ sucht Ihresgleichen, dennoch marschieren wir heute an ihr vorbei bis hoch hinauf auf die Terrasse, von der aus man einen hervorragenden Blick über die Innenstadt genießt. Im „Chez Bernard“, Restaurant und Bar zugleich, findet man kulinarisch fast alles, was man zu einem guten Abend braucht.

Mit guten Bars sind die Innenstadtbezirke mittlerweile so gut bestückt, dass es schwerfällt, eine Auswahl zu treffen. Bei einem Klassiker wie „Dino’s Apothecary Bar“ liegt man zweifelsohne nie falsch. Die „Sip Song Bar“ im 8. Bezirk gibt es noch nicht ganz so lange, lockt aber dafür mit ungewöhnlichen Thai-Aromen.