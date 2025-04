Neuer Schauplatz für den Wiener Opernsommer - und Karl Markovics wirkt mit

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr startet der Wiener Opernsommer 2025 in seine zweite Saison.

Aus diesem Anlass lud Dirigent und Intendant Joji Hattori zu einer exklusiven Launch-Party in sein Wiener Restaurant Shiki. Vom 1. bis 19. Juli wird Giuseppe Verdis La Traviata gegeben. Und das in einer neuen Location, nämlich diesmal im Wiener Eislaufverein am Heumarkt - ergänzt durch visuelle Projektionen auf die Fassade des Wiener Konzerthauses.