Victoria Swarovski hat neuen Job und erreicht Meilenstein

Und in ihrer Funktion hat sie nun die erste Ausstellung auf Schloss Leopoldskron verwirklicht. Sie hatte sich für den 97-jährigen New Yorker Künstler Alex Katz entschieden und seine Werke in einem besonders exklusiven Rahmen gezeigt.

Denn die Ausstellung gab's nur am Samstag für einen ausgewählten Personenkreis zu sehen.

"Mit Alex Katz ist es uns gelungen, eine wahre Legende der Kunstwelt nach Salzburg zu holen und mit seiner Kunst für nur wenige, ganz besondere Stunden, den altehrwürdigen Gemäuern des Schlosses neues Leben und Kreativität einzuhauchen. Dies ist das erste Dinner, das jemals in der Bibliothek von Schloss Leopoldskron stattfand, wir feierten also auch in dieser Hinsicht eine Premiere", so Swarovski.